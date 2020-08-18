Коронавирус выявлен у министра энергетики РФ Александра Новака
| Нюра Незванова Общество 10
О болезни своего коллеги сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.
Фото: ТАСС / Никольский Алексей
У министра энергетики РФ Александра Новак диагностирована коронавирусная инфекция. О недуге коллеги сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в Благовещенске.
По слова главы правительства, Новак прибыл на Дальний Восток, но в связи с выявленным заболеванием, результат теста оказался положительным, был вынужден вернуться в столицу, не приняв участия в мероприятии.
В заключение своей речи Михаил Мишустин пожелал здоровья коллеге.
Читайте также
+11° 760 мм рт. ст.
87%
87%
72.97
-0.25 86.47
0.06
-0.25 86.47
0.06
Нашли ошибку?