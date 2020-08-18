Коронавирус выявлен у министра энергетики РФ Александра Новака

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Нюра Незванова
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О болезни своего коллеги сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.

Коронавирус выявлен у министра энергетики РФ Александра Новака

Фото: ТАСС / Никольский Алексей

У министра энергетики РФ Александра Новак диагностирована коронавирусная инфекция. О недуге коллеги сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в Благовещенске.

По слова главы правительства, Новак прибыл на Дальний Восток, но в связи с выявленным заболеванием, результат теста оказался положительным, был вынужден вернуться в столицу, не приняв участия в мероприятии.

В заключение своей речи Михаил Мишустин пожелал здоровья коллеге.

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