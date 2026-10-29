Путин: Россия помогала странам Африки освободиться от колониальной зависимости

Россия не проводила колониальную политику в Африке и, напротив, помогала странам континента добиться независимости. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил по итогам третьего саммита «Россия — Африка» в Москве.

«Мы не занимались колониальной политикой. Наоборот, мы помогали странам Африки освободиться от колониальной зависимости», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что африканские государства всегда были для России друзьями. По его словам, сейчас страны континента претендуют на более значимую роль на международной арене, и Москва поддерживает это стремление.

Российский лидер также заявил, что Москва искренне заинтересована в развитии стратегического партнерства с Африкой и считает этот настрой взаимным.

По итогам саммита Россия и страны континента одобрили Московскую декларацию и утвердили план действий Форума партнерства на 2027–2029 годы. В мероприятии приняли участие руководители 21 африканского государства.

Отдельное внимание стороны уделили экономическому сотрудничеству. Путин сообщил, что товарооборот России и стран Африки достиг 27 миллиардов долларов, однако назвал этот показатель только началом пути. Доля национальных валют во взаимных расчетах уже составляет 85%.

Москва также намерена продолжить поставки зерна в Африку как на контрактной, так и на безвозмездной основе. Кроме того, стороны обсудили сотрудничество в энергетике.

Путин заявил, что нынешний саммит даст дополнительный импульс российско-африканским отношениям. Проведение следующей встречи уже планируется, ее место и даты объявят позднее.

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