Путин: Россия продолжит снабжать Африку зерном на платной и безвозмездной основе

Россия продолжит поставлять зерно африканским странам как на коммерческой основе, так и безвозмездно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с председателем Африканского союза, президентом Бурунди Эваристом Ндайишимийе.

«Россия продолжит играть роль ответственного поставщика зерновых культур в Африку. Будем делать это, как и прежде, и на контрактной, и на безвозмездной основе», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что Россия готова и дальше участвовать в обеспечении продовольственной безопасности африканских стран и поставлять необходимые продукты питания.

Ранее Путин отмечал, что Россия занимает первое место в мире по объему экспорта зерна. По его словам, страна поставляет за рубеж больше зерновых, чем любое другое государство, хотя по общему объему производства с учетом внутреннего потребления уступает некоторым странам.

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут также заявляла, что Россия является мировым лидером по экспорту пшеницы. Она связала такие результаты с развитием сельского хозяйства и внедрением современных технологий.

По словам министра, российский опыт может быть полезен африканским государствам. В частности, Россия готова предлагать решения для выращивания культур, распространенных на континенте, включая кукурузу, сорго и просо. При этом агротехнологии планируют адаптировать к климатическим условиям конкретных стран.

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