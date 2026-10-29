Путин: Россия расширит прием африканских студентов на бюджетное обучение

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 21 0

Участники саммита договорились о необходимости развивать научный и образовательный потенциал.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru

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Россия будет увеличивать число студентов из африканских стран, обучающихся в российских вузах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с председателем Африканского союза, лидером Бурунди Эварист Ндайишимийе

«Будем и далее увеличивать число обучающихся в России африканских студентов, в том числе на бюджетной основе», — заявил глава государства.

Путин отметил договоренности участников саммита о необходимости развивать культурные, научные, образовательные, спортивные и туристические обмены, а также молодежные связи и сотрудничество в сфере средств массовой информации.

По словам президента, африканские партнеры обозначили конкретные запросы, в том числе по подготовке квалифицированных кадров, повышению санитарно-эпидемиологического благополучия и охране природы. Российская сторона готова учитывать эти пожелания и оказывать необходимую помощь.

Африканские страны также поддержали идею увеличения количества филиалов российских вузов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что замглавы Минобрнауки Константин Могилевский заявил, что Россия обучает студентов из Африки для развития их родных стран и не стремится оставлять наиболее перспективных выпускников у себя. По его словам, африканским государствам нужны квалифицированные специалисты для работы в том числе в филиалах российских компаний.

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