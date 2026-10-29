Путин: Россия и Африка вместе выступают за более справедливый мировой порядок

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист Срочная новость 19 0

Действующие международные институты нуждаются в изменениях, считает президент России.

Путин назвал Россию и Африку естественными партнерами

Фото: 5-tv.ru

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Россия и страны Африки являются естественными партнерами в становлении более справедливого мироустройства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам третьего саммита «Россия — Африка» в Москве.

По словам главы государства, за последние годы мир серьезно изменился, поэтому существующие международные структуры нуждаются в реформировании. Путин подчеркнул, что эту позицию разделяют как Россия, так и африканские государства.

Президент также заявил, что Россия выступает за более справедливую представленность стран Африки в Совете Безопасности ООН.

Путин отметил, что Москва стремится выстраивать со странами континента стратегическое партнерство и считает это желание взаимным.

Ранее по итогам саммита стороны одобрили Московскую декларацию и приняли план действий Форума партнерства «Россия — Африка» на 2027–2029 годы.

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