Осторожно, яблоко! Почему популярный фрукт полезен далеко не всем

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Валентин Черников
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Врач-эндокринолог рассказала, что несут в себе плоды яблони помимо полезных веществ.

Осторожно, яблоко! Почему популярный фрукт полезен далеко не всем

Фото: Globallookpress / Henning Kaiser, Henning Kaiser, Wothe, K., Ulrich Niehoff, reg, Science Museum

Избыточное потребление яблок опасно для людей с ожирением и сахарным диабетом. Об этом рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Залина Гусова.

«Это достаточно калорийные продукты, поскольку в них содержится фруктоза, которая, проходя оборот через печень, превращается в сахарозу», — уточнила медик. По ее словам, одно яблоко среднего размера по калорийности можно сравнить с куском хлеба толщиной в сантиметр.

С особой осторожностью нужно отнестись к яблочным косточкам. Помимо полезного йода в них содержится синильная кислота, которая причисляется к ядовитым веществам. Эта кислота подавляет активность отдельных ферментов организма и вызывает гипоксию — пониженное содержание кислорода в организме или отдельных органах и тканях. Поэтому специалисты рекомендуют не съедать больше двух-трех косточек в день.

В остальном полезных свойств у яблок больше, чем вредных. Этот фрукт — рекордсмен по содержанию железа.

«Железо необходимо для кроветворения, для поддержания достаточного количества эритроцитов, красной части нашей крови, которая переносит кислород, питает органы и ткани, что очень важно для людей, страдающих бронхолегочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями», — отметила Гусова в интервью РИА Новости.

Полезна и кожура яблок. Содержащиеся в ней фитохимические вещества обладают противовоспалительным действием, а пектин способствует улучшению пищеварения. Кроме того, микроэлементы и витамины в яблоках помогают поддерживать в хорошем состоянии кожу, ногти и волосы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как избавиться от тяги к сладкому. По словам эндокринолога Михаила Заботина, в первую очередь нужно бороться с причинами углеводной зависимости.

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