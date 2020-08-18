«На себя не похожа»: пепельную блондинку Викторию Боню обвинили в неестественности

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Татьяна Меркер
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Теледива изменила не только цвет волос, но и сделала непривычную для себя укладку.

«На себя не похожа»: пепельную блондинку Викторию Боню обвинили в неестественности

Фото: Instagram @victoriabonya

Бывшая участница проекта «Дом-2» и скандальная телеведущая Виктория Боня предстала перед поклонниками в новом образе. Девушка известна своей любовью к экспериментам с прическами и макияжем, но новый лук, по мнению фанатов, получился неудачным.

Актриса еще сильнее, чем раньше, осветлила волосы, в попытках добиться пшенично-пепельного оттенка. Сделала легкие небрежные локоны и макияж в стиле смоки айс.

Instagram @victoriabonya

Поклонникам образ показался слишком неестественным. Ведущую осудили за обилие фильтров, фотошопа и косметики на лице, которая «больше похожа на шпаклевку».

«С фильтрами, конечно, результаты впечатляют!»

«Совсем на себя не похожа, смотрится ужасно»;

«Лицо молодое, а руки старые», – написали фолловеры.

В комментариях под публикацей сама Боня заявила, что начинает обучение по курсу естественного омоложения, который якобы должен «вашими руками сделать лицо здоровым и молодым» и призвала пользователей присоединиться к ней.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Викторию Боню дважды обокрали за десять дней.

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