«В Швейцарии отличные протезы»: Пригожин пожаловался на проблемы со здоровьем

Продюсер Иосиф Пригожин задумался о возможной замене коленных чашечек. Об этом он написал в Instagram. Супруг певицы Валерии похвастался, что в минувшем месяце много ходил. Однако частые прогулки не прошли для него бесследно.

«Более 350 километров за месяц протоптал своими ножками. Подошвы поменять можно, а вот коленки начали побаливать, неужели их тоже придется когда-нибудь поменять?» — задался вопросом автор поста.

Instagram @prigozhin_iosif

Поклонники знаменитости похвалили его за тягу к здоровому образу жизни и дали массу советов, как сохранить здоровье ног. При этом не забывающие о громких высказываниях бизнесмена пользователи не удержались от сарказма.

«Сколько энергии в этом человеке, привет для диванных обитателей»;

«Иосиф, вы молодец, но надо себя беречь! Колени — это серьезно»;

«Стоит проконсультировать с врачом, лучше предотвратить, чем лечить»;

«Вес надо согнать, и все будет хорошо»;

«Поменять (коленки — Прим.ред) — сейчас не проблема. Тем более, что в Швейцарии отличные протезы. Будете как новый», — ответили в комментариях.

Упоминание о Швейцарии неслучайно. Пригожин не скрывает, что имеет там роскошную дачу на Женевском озере. Об этом он впервые рассказал в пиковый период пандемии после своих заявлений о безденежье артистов и попытки получить от государства единовременную выплату в размере одного МРОТ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Джигурда поиронизировал над живущим на 1,5 миллиона в месяц Пригожиным.