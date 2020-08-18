«В Швейцарии отличные протезы»: Пригожин пожаловался на проблемы со здоровьем

|
Валентин Черников
39

Продюсер преодолел пешком более 350 километров за месяц, и это не прошло для него даром.

Фото, видео: Globallookpress / Pravda Komsomolskaya; Instagram @prigozhin_iosif

Продюсер Иосиф Пригожин задумался о возможной замене коленных чашечек. Об этом он написал в Instagram. Супруг певицы Валерии похвастался, что в минувшем месяце много ходил. Однако частые прогулки не прошли для него бесследно.

«Более 350 километров за месяц протоптал своими ножками. Подошвы поменять можно, а вот коленки начали побаливать, неужели их тоже придется когда-нибудь поменять?» — задался вопросом автор поста.

Instagram @prigozhin_iosif

Поклонники знаменитости похвалили его за тягу к здоровому образу жизни и дали массу советов, как сохранить здоровье ног. При этом не забывающие о громких высказываниях бизнесмена пользователи не удержались от сарказма.

«Сколько энергии в этом человеке, привет для диванных обитателей»;

«Иосиф, вы молодец, но надо себя беречь! Колени — это серьезно»;

«Стоит проконсультировать с врачом, лучше предотвратить, чем лечить»;

«Вес надо согнать, и все будет хорошо»;

«Поменять (коленки — Прим.ред) — сейчас не проблема. Тем более, что в Швейцарии отличные протезы. Будете как новый», — ответили в комментариях.

Упоминание о Швейцарии неслучайно. Пригожин не скрывает, что имеет там роскошную дачу на Женевском озере. Об этом он впервые рассказал в пиковый период пандемии после своих заявлений о безденежье артистов и попытки получить от государства единовременную выплату в размере одного МРОТ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Джигурда поиронизировал над живущим на 1,5 миллиона в месяц Пригожиным.

Читайте также

+20° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
73.43
0.46 87.34
0.87
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:34
Владимир Путин заявил о грядущем росте российской экономики
19:26
Оцененная совесть: семья Захаровых озвучила сумму иска к Ефремову
19:16
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
19:09
От зерна до каравая: Как благодаря нацпроекту удалось повысить качество российского хлеба
19:00
«Дурной пример детям»: беременную Подольскую осудили за танцы на кровати
18:50
«В Швейцарии отличные протезы»: Пригожин пожаловался на проблемы со здоровьем

Сейчас читают

Помощница Галустяна прокомментировала состояние шоумена
Михаила Галустяна привезли в больницу, ему тяжело дышать
Минпросвещения озвучило окончательное решение по новым правилам с 1 сентября

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок