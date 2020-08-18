«В Швейцарии отличные протезы»: Пригожин пожаловался на проблемы со здоровьем
Продюсер преодолел пешком более 350 километров за месяц, и это не прошло для него даром.
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Фото, видео: Globallookpress / Pravda Komsomolskaya; Instagram @prigozhin_iosif
Продюсер Иосиф Пригожин задумался о возможной замене коленных чашечек. Об этом он написал в Instagram. Супруг певицы Валерии похвастался, что в минувшем месяце много ходил. Однако частые прогулки не прошли для него бесследно.
«Более 350 километров за месяц протоптал своими ножками. Подошвы поменять можно, а вот коленки начали побаливать, неужели их тоже придется когда-нибудь поменять?» — задался вопросом автор поста.
Поклонники знаменитости похвалили его за тягу к здоровому образу жизни и дали массу советов, как сохранить здоровье ног. При этом не забывающие о громких высказываниях бизнесмена пользователи не удержались от сарказма.
«Сколько энергии в этом человеке, привет для диванных обитателей»;
«Иосиф, вы молодец, но надо себя беречь! Колени — это серьезно»;
«Стоит проконсультировать с врачом, лучше предотвратить, чем лечить»;
«Вес надо согнать, и все будет хорошо»;
«Поменять (коленки — Прим.ред) — сейчас не проблема. Тем более, что в Швейцарии отличные протезы. Будете как новый», — ответили в комментариях.
Упоминание о Швейцарии неслучайно. Пригожин не скрывает, что имеет там роскошную дачу на Женевском озере. Об этом он впервые рассказал в пиковый период пандемии после своих заявлений о безденежье артистов и попытки получить от государства единовременную выплату в размере одного МРОТ.
Ранее 5-tv.ru писал, что Джигурда поиронизировал над живущим на 1,5 миллиона в месяц Пригожиным.
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