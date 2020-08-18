Певец Влад Топалов попал в ДТП

Артист сообщил о случившемся поклонникам в микроблоге.

Фото, видео: Instagram @vladtopalovofficial

Певец Влад Топалов попал в автомобильную аварию. Об этом он сообщил поклонникам Instagram. По его словам, неприятный инцидент произошел утром.

Какими последствиями для него обернулось ДТП, артист не уточнил, чем не на шутку взволновал фанатов. Очевидно, серьезных последствий ему удалось избежать. В тексте Топалов призвал поклонников к спокойствию и указал, что к случившемуся отнесся философски. К посту он добавил фото, на котором улыбается и высовывает язык.

Instagram @vladtopalovofficial

«Попал в ДТП утром… Вот примерно такое выражение лица с утра. Жизнь — интересная штука. С годами начинаешь проще все воспринимать. Значит, так надо. Господь что-то мне говорит. Спасибо за опыт и урок. Всем спокойствия и терпения», — написал Топалов.

Это не первая авария на счету у экс-солиста дуэта Smash. В январе 2019 года на дороге в его машину врезался другой автомобиль. За рулем оказался пенсионер, которого подрезали на дороге. Тогда, по словам артиста, ремонт машины обошелся ему в крупную сумму — был помят весь правый бок.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын погибшего в ДТП с Ефремовым попросил максимального наказания для актера.

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