Сын погибшего в ДТП с Ефремовым попросил максимального наказания для актера

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Василий Заика
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Валерий Захаров назвал видео с извинениями заслуженного артиста РФ игрой на публику.

Сын погибшего в ДТП с Ефремовым попросил максимального наказания для актера

Фото: ТАСС / Джапаридзе Михаил

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Сын погибшего в «пьяном» ДТП с участием Михаила Ефремова Валерий Захаров в ходе очередного заседания в Пресненском суде Москвы попросил максимального наказания для актера.

По его словам, заслуженный артист РФ до сих пор не выразил своих соболезнований. Предложений о выплате материальной компенсации от знаменитости также не поступало.

«Наказание? Прошу для него максимального наказания», — заявил Валерий Захаров.

5-tv.ru

Сын Сергея Захарова во время допроса, помимо прочего, отметил, что видеоролик с извинениями Михаила Ефремова расценен им, как «игра на публику». Валерий Захаров подчеркнул, что, если бы актер намеревался принести родственникам погибшего извинения, то ему стоило бы это сделать лично.

ДТП со смертельным исходом при участии Михаила Ефремова случилось 8 июня. Пьяный актер сел за руль своего Jeep и врезался в автомобиль Lada на Смоленской площади в Москве. Жертвой аварии стал водитель-курьер Сергей Захаров. Он скончался в больнице ночью 9 июня, хотя медики боролись за его жизнь до последнего. Ефремову грозит максимальное наказание до 12 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, совокупность каких факторов привела к гибели пострадавшего в ДТП с Ефремовым.

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