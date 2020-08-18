Младшая дочка покойной актрисы Веры Глаголевой Анастасия Шубская поздравила своего первенца с двухлетием. На выложенной в Instagram фото подборке можно увидеть его совсем маленького — трехдневного.

Многие фанаты хоккеиста Александра Овечкина переживали, когда он расстался с теннисисткой Марией Кириленко, считая их идеальной парой. Но модель Анастасия Шубская смогла заставить их поменять свое мнение. Отношения возлюбленных были идеальными с самого начала, затем последовала свадьба и появление на свет одного за другим двоих наследников, от которых без ума поклонники пары не только в России, но и за границей.

«На этой фотографии тебе всего три дня, а ты уже смотришь на меня таким понимающим, глубоким взглядом, — написала молодая мать в посте в микроблоге. — Хочу пожелать тебе, самое главное, здоровья, а все остальное мы с папой для тебя сделаем! Мы всегда рядом».

Instagram @nastyashubskaya

Шубская выложила сразу несколько трогательных фото сына в окружении любящих родственников, двоюродных братьев и сестер. Это привело в восторг полумиллионную аудиторию ее подписчиков.

«С днем рождения вашего красавчика младшего Ovi!»;

«Глазки такие умные у мальчугана»;

«Как сынок на свекра похож, надо же»;

«Солнышко-лапушонок», — посыпались поздравительные комментарии.

Александр Овечкин и Анастасия Шубская вместе уже пять лет. Брак они зарегистрировали в 2016 году, а пышную свадьбу сыграли годом позже. Кроме двухлетнего Сергея, названного в честь покойного брата хоккеиста, они растят также маленького Илью — он родился в мае 2020 года.

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