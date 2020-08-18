«Мы рядом»: Шубская в день рождения сына показала его совсем крошкой — фото
Старший сын хоккеиста Александра Овечкина родился в 2018 году.
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Фото, видео: Instagram @nastyashubskaya
Младшая дочка покойной актрисы Веры Глаголевой Анастасия Шубская поздравила своего первенца с двухлетием. На выложенной в Instagram фото подборке можно увидеть его совсем маленького — трехдневного.
Многие фанаты хоккеиста Александра Овечкина переживали, когда он расстался с теннисисткой Марией Кириленко, считая их идеальной парой. Но модель Анастасия Шубская смогла заставить их поменять свое мнение. Отношения возлюбленных были идеальными с самого начала, затем последовала свадьба и появление на свет одного за другим двоих наследников, от которых без ума поклонники пары не только в России, но и за границей.
«На этой фотографии тебе всего три дня, а ты уже смотришь на меня таким понимающим, глубоким взглядом, — написала молодая мать в посте в микроблоге. — Хочу пожелать тебе, самое главное, здоровья, а все остальное мы с папой для тебя сделаем! Мы всегда рядом».
Шубская выложила сразу несколько трогательных фото сына в окружении любящих родственников, двоюродных братьев и сестер. Это привело в восторг полумиллионную аудиторию ее подписчиков.
«С днем рождения вашего красавчика младшего Ovi!»;
«Глазки такие умные у мальчугана»;
«Как сынок на свекра похож, надо же»;
«Солнышко-лапушонок», — посыпались поздравительные комментарии.
Александр Овечкин и Анастасия Шубская вместе уже пять лет. Брак они зарегистрировали в 2016 году, а пышную свадьбу сыграли годом позже. Кроме двухлетнего Сергея, названного в честь покойного брата хоккеиста, они растят также маленького Илью — он родился в мае 2020 года.
Ранее 5-tv.ru писал, как танцует старший сын Александра Овечкина.
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