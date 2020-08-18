Режим ЧС введен в Благовещенске после затопившего город ливня

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Для пострадавших организованы пункты временного размещения. В то же время на регион надвигаются новые дожди.

Фото, видео: ТАСС / Ичеткина Вероника; 5-tv.ru

В Благовещенске введен режим чрезвычайной ситуации. Ливни привели к потопу — за сутки в городе выпало больше половины месячной нормы осадков. Под водой целые улицы. Для пострадавших организованы пункты временного размещения.

И по оценкам синоптиков в ближайшие дни в регионе вновь пройдут ливни. Из Благовещенска передает Оксана Руденко.

Бурная река, которую безуспешно пытаются перейти вброд жители Благовещенска, на самом деле автодорога. Мощный ливень, который лил всю ночь, затопил улицы сразу в нескольких районах столицы Амурской области и стал причиной многокилометровых пробок.

Думать о том, как добираться до работы и с кем оставить детей теперь приходится тысячам горожан. Из-за опасного уровня осадков без электричества осталось как минимум полсотни многоквартирных домов, не работают светофоры, ливень затопил школы, детсады, испортил продукты на продовольственных складах и даже будущий урожай

Вакуумные машины сейчас откачивают воду практически по всему Благовещенску. В первую очередь силы коммунальщиков брошены на социально-значимые объекты, поэтому резиновые сапоги — в ближайшее время будут оставаться самым ходовым товаром в городе.

Для устранения последствий потопа городские власти задействовали всю технику, но, очевидно, коммунальщики не справляются.

Людей приходится эвакуировать в пункты временного пребывания. В городе объявлен режим ЧС. Сильный циклон прошел и в других районах Амурской области. Туда уже направили аэромобильные группировки спасателей Главного управления МЧС по региону.

У восточных соседей амурчан в Еврейской автономной области ЧС не меньшего масштаба. Только по предварительным данным, в одном Биробиджане в воде оказалось порядка 400 частных домов, в том числе пострадавшие от стихии в прошлом году. Едва их хозяева получили сертификаты на жилье, как потоп повторился.

Вместе с полицией сотрудники администрации Биробиджана сформировали восемь оперативных групп и сейчас дня объезжают подтопленные территории. Точные списки пострадавших и размер ущерба еще предстоит установить.

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