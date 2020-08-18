Пилоты Южного военного округа посадили тяжелый транспортный самолет Ил-76 на грунтовую посадочную зону в ходе спецучений тыла ВС РФ, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Маневр выполнялся впервые: подобного рода тяжелую технику всегда направляли на стационарные аэродромы. Грунтовые полосы используются в случае крайней необходимости, например, в боевых условиях.

Аэродром создали в Ростовской области специально для отработки сложного летного элемента. Его длина составила 2100 метров, а ширина – 50. Одновременно на территории грунтового аэродрома возможно разместить до 17 вертолетов и 10 самолетов.

Приземление Ил-76 под прикрытием двух вертолетов Ми-24 прошло успешно. В ходе учения также были отработаны маневры в условиях полевого аэродрома на штурмовике Су-25 и вертолетах Ми-26, Ми-8 и Ми-35. Члены экипажей подготовили технику к полету, а затем совершили взлет с грунтового аэродрома.

Масштабные военные учения продлятся в Южном военном округе до 21 августа.

Ранее 5-tv сообщал о военных учениях, проводимых в Ленобласти.