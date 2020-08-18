Тяжелый транспортник Ил-76 впервые сел в поле — видео

|
Софья Зуева
25

Приземление тяжелого военно-транспортного самолета на грунтовую полосу прошло успешно.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны

Пилоты Южного военного округа посадили тяжелый транспортный самолет Ил-76 на грунтовую посадочную зону в ходе спецучений тыла ВС РФ, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Маневр выполнялся впервые: подобного рода тяжелую технику всегда направляли на стационарные аэродромы. Грунтовые полосы используются в случае крайней необходимости, например, в боевых условиях.

Аэродром создали в Ростовской области специально для отработки сложного летного элемента.  Его длина составила 2100 метров, а ширина – 50.  Одновременно на территории грунтового аэродрома возможно разместить до 17 вертолетов и 10 самолетов.

Приземление Ил-76 под прикрытием двух вертолетов Ми-24 прошло успешно. В ходе учения также были отработаны маневры в условиях полевого аэродрома на штурмовике Су-25 и вертолетах Ми-26, Ми-8 и Ми-35.  Члены экипажей подготовили технику к полету, а затем совершили взлет с грунтового аэродрома.

Масштабные военные учения продлятся в Южном военном округе до 21 августа.

Ранее 5-tv сообщал о военных учениях, проводимых в Ленобласти.

Читайте также

+20° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
73.43
0.46 87.34
0.87
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:55
Видео: спасатели ЗВО десантировались с высоты почти два километра
17:39
Тяжелый транспортник Ил-76 впервые сел в поле — видео
17:38
Владимир Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию в Белоруссии
17:34
Число погибших в ходе протестов в Минске увеличилось до трех человек
17:30
Помощница Галустяна прокомментировала состояние шоумена
17:23
Лидер КНДР срочно созывает пленум для обсуждения «важнейшего» вопроса

Сейчас читают

«Она предсказала свою смерть»: Звезда шоу «6 кадров» рассказал о сверхъестественном даре матери
Михаила Галустяна привезли в больницу, ему тяжело дышать
Минпросвещения озвучило окончательное решение по новым правилам с 1 сентября

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок