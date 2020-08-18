«Самая лучшая нефть»: как пандемия сказалась на деятельности «Роснефти»

Владимир Путин провел встречу с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. В первую очередь, говорили о том, как пандемия сказалась на производстве.

Несмотря на спад в экономике, «Роснефть» выполняет все социальные обязательства и не теряет своих позиций, продолжая реализацию стратегически важных проектов.

О лучшей в мире нефти, добываемой в России, расскажет Георгий Гривенный.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бутылку премиальной нефти подарил Путину глава «Роснефти».