«Самая лучшая нефть»: как пандемия сказалась на деятельности «Роснефти»
Президент РФ и глава «Роснефти» обсудили реализацию стратегически важных проектов компании.
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Фото, видео: ТАСС / Дружинин Алексей; 5-tv.ru
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