«Самая лучшая нефть»: как пандемия сказалась на деятельности «Роснефти»

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Президент РФ и глава «Роснефти» обсудили реализацию стратегически важных проектов компании.

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Фото, видео: ТАСС / Дружинин Алексей; 5-tv.ru

Владимир Путин провел встречу с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. В первую очередь, говорили о том, как пандемия сказалась на производстве.

Несмотря на спад в экономике, «Роснефть» выполняет все социальные обязательства и не теряет своих позиций, продолжая реализацию стратегически важных проектов.

О лучшей в мире нефти, добываемой в России, расскажет Георгий Гривенный.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бутылку премиальной нефти подарил Путину глава «Роснефти».

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