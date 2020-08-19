Чудесное спасение олененка из дренажной трубы в США сняли на видео

Пожарные американского города Ашленд, штат Массачусетс, чудом спасли олененка, который застрял в дренажной трубе. Чтобы вытащить его из ловушки, пришлось использовать металлический крюк.

В ролике, видно, как спасатели достают испуганное животное. Неизвестно, сколько олененок просидел в трубе, а так же как именно он туда попал. После спасения его тут же отвезли к ветеринарам. К счастью, специалисты не нашли никаких травм.

Пожарные отметили, что животное несколько дней до этого бродило по округе.

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