Чудесное спасение олененка из дренажной трубы в США сняли на видео
Животное пришлось доставать двухметровым крюком.
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Фото, видео: Известия / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru
Пожарные американского города Ашленд, штат Массачусетс, чудом спасли олененка, который застрял в дренажной трубе. Чтобы вытащить его из ловушки, пришлось использовать металлический крюк.
В ролике, видно, как спасатели достают испуганное животное. Неизвестно, сколько олененок просидел в трубе, а так же как именно он туда попал. После спасения его тут же отвезли к ветеринарам. К счастью, специалисты не нашли никаких травм.
Пожарные отметили, что животное несколько дней до этого бродило по округе.
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