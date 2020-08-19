На фоне протестов: Лукашенко и оппозиция обменялись взаимными обвинениями
По всей стране бастуют рабочие, к акции присоединился сахарный завод, Но по-настоящему горячей точкой на карте Минска неожиданно стал драматический театр страны имени Янки Купалы.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ulf Mauder; 5-tv.ru
Оппозиция Белоруссии добивается выхода страны из союзного государства с Россией и ОДКБ, и вступления в Евросоюз и НАТО. Об этом во вторник заявил Александр Лукашенко на фоне новых митингов и забастовок.
Он провел совещание с участниками Совбеза.
Последние новости из Минска у Руслана Смыкова.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что программа белорусской оппозиции показала, каких реформ она добивается.
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