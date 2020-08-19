Власти белорусского Гродно согласились выполнить требования митингующих

|
Андрей Чапыгин
44

Документ предоставили профсоюзные организации и штаб бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Фото, видео: ТАСС / Скворцов Виталий; Telegram @belamova

Городской исполком города Гродно в Белоруссии согласился исполнить требования бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской и профсоюзов. Об этом руководство города сообщило на официальном сайте.

Так, теперь в Гродно разрешены массовые мероприятия на площадях Ленина и Советской. Помимо этого, для участников будет организовано медицинское и техническое сопровождение.

Также отмечается, что по всем фактам причинения вреда здоровья будут «организованы разбирательства», а все задержанные за участие в митингах граждане освобождены.

Все желающие теперь смогут выступить в эфире местного телеканала.

«Представителям демократической общественности г. Гродно, профсоюзов, политических партий и др. будет обеспечена возможность выступления в эфире „Гродно Плюс“», — сообщается в документе.

Выступления и митинги начались в Белоруссии 9 августа после прошедших выборов президента страны. По официальным данным, победу одержал Александр Лукашенко с 80,1% голосов. После этого на протяжении уже десяти дней во многих крупных городах республики продолжаются общественные волнения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как протестующие зажгли тысячи фонариков в центре Минска.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
73.43
0.46 87.34
0.87
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака
2:45
Власти белорусского Гродно согласились выполнить требования митингующих
2:34
Тарифы, развитие туризма, дороги: о чем говорили Мишустин и Дегтярев
2:16
В Минобороны сообщили подробности гибели российского генерала в Сирии
1:53
«Какие ножки!» — похудевшая Дубцова наслаждается турецким гостеприимством
1:29
Кандидатов от партии «Новые люди» зарегистрировали на выборах в 12 регионах РФ

Сейчас читают

Тамара Глоба поведала о повышенной опасности в период новолуния
«Я вам сочувствую!» — Ефремов вдруг встал и высказался в суде
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок