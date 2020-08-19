Власти белорусского Гродно согласились выполнить требования митингующих
Документ предоставили профсоюзные организации и штаб бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской.
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Фото, видео: ТАСС / Скворцов Виталий; Telegram @belamova
Городской исполком города Гродно в Белоруссии согласился исполнить требования бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской и профсоюзов. Об этом руководство города сообщило на официальном сайте.
Так, теперь в Гродно разрешены массовые мероприятия на площадях Ленина и Советской. Помимо этого, для участников будет организовано медицинское и техническое сопровождение.
Также отмечается, что по всем фактам причинения вреда здоровья будут «организованы разбирательства», а все задержанные за участие в митингах граждане освобождены.
Все желающие теперь смогут выступить в эфире местного телеканала.
«Представителям демократической общественности г. Гродно, профсоюзов, политических партий и др. будет обеспечена возможность выступления в эфире „Гродно Плюс“», — сообщается в документе.
Выступления и митинги начались в Белоруссии 9 августа после прошедших выборов президента страны. По официальным данным, победу одержал Александр Лукашенко с 80,1% голосов. После этого на протяжении уже десяти дней во многих крупных городах республики продолжаются общественные волнения.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как протестующие зажгли тысячи фонариков в центре Минска.
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