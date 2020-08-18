Под лозунги «Уходи»: Протестующие зажгли тысячи фонариков в центре Минска — видео

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Молодцова Анна
Эксклюзив 25

Акция протеста на площади Независимости сопровождается песнями и обклеиванием плакатами памятника Ленину.

Фото, видео: ТАСС / TATYANA ZENKOVICH; 5-tv.ru

Около десяти тысяч протестующих собрались на площади Независимости в центре Минска. Как сообщает корреспондент «Известий», митингующие зажгли фонарики и начали скандировать «Уходи, Лукашенко» и «Живе Беларусь». Кроме этого, многие поют песню Виктора Цоя «Перемен», которая уже успела превратиться в своего рода гимн протестующих в республике.

Кроме того, участники акций протестов обклеивают памятник Ленину на площади плакатами. Среди надписей на постерах встречаются такие, как «Он не наш президент», «Мы не забудем», «Вжух и 80%», «Wake me up, when Lukashenko ends» (Разбуди меня, когда уйдет Лукашенко — Прим.ред.).

Недовольные результатами выборов выходят на массовые акции протеста десятый день подряд. Они требуют проведения новых выборов и отстранения от должности переизбранного президента Белоруссии Александра Лукашенко, который набрал более 80% голосов. Митингующие также требуют освободить задержанных во время протестов.

Ранее 5-tv.ru писал, при каком условии Лукашенко согласен провести новые выборы.

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