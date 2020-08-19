Найти виновных — дело чести: СК возбудил дело по факту гибели в Сирии российского генерала

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Андрей Чапыгин
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Расследованием этой трагедии займутся силовики, которые находятся на территории республики.

Найти виновных — дело чести: СК возбудил дело по факту гибели в Сирии российского генерала

Фото: ТАСС / Андрей Грязнов

Российский военный советник в звании генерал-майора погиб в Сирии во время гуманитарной операции. Помимо него в результате инцидента трое солдат были ранены. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту преступления, а также выразил слова поддержки семье военного.

Так, председатель СК Александр Бастрыкин отметил мужество российского офицера — проявление патриотизма, «силы духа, бесстрашия перед международным терроризмом».

«В непростой, связанной с постоянным риском для жизни обстановке, несмотря на очевидные трудности и скрытые угрозы, он как истинный российский офицер оставался на посту во имя мира, ради оказания жизненно важной поддержки тем, кто в этом нуждается, а также выполнения задач по противостоянию террористам», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что расследованием займутся правоохранители, которые сейчас находятся на территории Сирийской Арабской Республики, а установить виновных — «не только служебный долг, но и дело чести».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российско-турецкий патруль был атакован боевиками в Сирии.

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