Найти виновных — дело чести: СК возбудил дело по факту гибели в Сирии российского генерала
Расследованием этой трагедии займутся силовики, которые находятся на территории республики.
Фото: ТАСС / Андрей Грязнов
Российский военный советник в звании генерал-майора погиб в Сирии во время гуманитарной операции. Помимо него в результате инцидента трое солдат были ранены. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту преступления, а также выразил слова поддержки семье военного.
Так, председатель СК Александр Бастрыкин отметил мужество российского офицера — проявление патриотизма, «силы духа, бесстрашия перед международным терроризмом».
Отмечается, что расследованием займутся правоохранители, которые сейчас находятся на территории Сирийской Арабской Республики, а установить виновных — «не только служебный долг, но и дело чести».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российско-турецкий патруль был атакован боевиками в Сирии.
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