Видео: российско-турецкий патруль был атакован боевиками в Сирии
Выезд колонны сопровождается тщательной подготовкой, однако инцидентов пока не удается избежать.
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Фото, видео: ТАСС / YAHYA NEMAH; 5-tv.ru
В самой Сирии боевики атаковали колонну российско-турецкого патруля. Это произошло в зоне деэскалации провинции Идлиб. На одном из участков трассы М-4 рядом с машиной турецких военных сработало самодельное взрывное устройство. Лишь благодаря тщательной подготовке к рейду жертв удалось избежать.
Об опасном маршруте из Сирии Семен Еремин.
«Медицина? Связь?»
«Все на месте».
Еще затемно на базе Хмеймим собирается колонна бронетехники. Часть — провожающие машины. На маршрут в зону Идлиб пойдут три бронетранспортера.
«Выезжает колонна через КПП».
Соваться за линию соприкосновения, понятно, лучше только по светлому. До границы неподконтрольной территории около полутора часов. И солнце застает патруль по пути, в горной Латакии.
Это те же машины, которые прошли сквозное патрулирование около недели назад и теперь они идут в обратном направлении со стороны Латакии в сторону Алеппо.
Журналистов с собой военные не берут. Непримиримые радикалы уже атаковали патрули дважды. Поэтому навстречу колонне, к финишной точке — параллельно выдвигается встречающая группа.
«Здравствуйте товарищи!»
Здравия желаю, товарищ генерал-майор».
«Оружие в наличии? Боеприпасы, связь проверили?»
«Так точно».
«Товарищи, наша задача — встретить основные силы патруля, выходящего с трассы М-4. Ясно, да. И совершить марш в общей колонне до пункта временной дислокации».
И помощь понадобится. Потому что по дороге внутри зоны деэскалации произойдет третий инцидент.
Грохнуло в момент, когда турецкий броневик, сопровождавший колонну для обеспечения безопасности ушел к обочине.
«Маршрут проходил по зоне деэскалации Идлиб от населенного пункта Айн Хавар до Трумба. На маршруте следования произошел подрыв неустановленного боеприпаса рядом с турецкой машиной. Среди российских военнослужащих пострадавших нет. После встречи колонны совместно с турецкими военнослужащими был проведен осмотр техники», — рассказал замначальника координационного центра Михаил Поздняков.
Машину посекло, но она выдержала — и ударную волну и осколки. Идлиб — зона ответственности Анкары. И это первая атака именно на турецкую часть патруля. Боевики делают все, что бы лишить регион хрупкой стабильности, над которой Россия и Турция работают начиная с весны.
И как бы трудно и опасно не было на этом маршруте, военные двух стран идут к общей цели — обезопасить и открыть для гражданского движения очень важную для Сирии трассу М-4 — всего-то 70 проблемных километров через горы. Но соединяют они крупный промышленный регион Алеппо и морской порт Тартус.
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