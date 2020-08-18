Видео: российско-турецкий патруль был атакован боевиками в Сирии

Эфирная новость 46

Выезд колонны сопровождается тщательной подготовкой, однако инцидентов пока не удается избежать.

Фото, видео: ТАСС / YAHYA NEMAH; 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии

В самой Сирии боевики атаковали колонну российско-турецкого патруля. Это произошло в зоне деэскалации провинции Идлиб. На одном из участков трассы М-4 рядом с машиной турецких военных сработало самодельное взрывное устройство. Лишь благодаря тщательной подготовке к рейду жертв удалось избежать.

Об опасном маршруте из Сирии Семен Еремин.

«Медицина? Связь?»

«Все на месте».

Еще затемно на базе Хмеймим собирается колонна бронетехники. Часть — провожающие машины. На маршрут в зону Идлиб пойдут три бронетранспортера.

«Выезжает колонна через КПП».

Соваться за линию соприкосновения, понятно, лучше только по светлому. До границы неподконтрольной территории около полутора часов. И солнце застает патруль по пути, в горной Латакии.

Это те же машины, которые прошли сквозное патрулирование около недели назад и теперь они идут в обратном направлении со стороны Латакии в сторону Алеппо.

Журналистов с собой военные не берут. Непримиримые радикалы уже атаковали патрули дважды. Поэтому навстречу колонне, к финишной точке — параллельно выдвигается встречающая группа.

«Здравствуйте товарищи!»

Здравия желаю, товарищ генерал-майор».

«Оружие в наличии? Боеприпасы, связь проверили?»

«Так точно».

«Товарищи, наша задача — встретить основные силы патруля, выходящего с трассы М-4. Ясно, да. И совершить марш в общей колонне до пункта временной дислокации».

И помощь понадобится. Потому что по дороге внутри зоны деэскалации произойдет третий инцидент.

Грохнуло в момент, когда турецкий броневик, сопровождавший колонну для обеспечения безопасности ушел к обочине.

«Маршрут проходил по зоне деэскалации Идлиб от населенного пункта Айн Хавар до Трумба. На маршруте следования произошел подрыв неустановленного боеприпаса рядом с турецкой машиной. Среди российских военнослужащих пострадавших нет. После встречи колонны совместно с турецкими военнослужащими был проведен осмотр техники», — рассказал замначальника координационного центра Михаил Поздняков.

Машину посекло, но она выдержала — и ударную волну и осколки. Идлиб — зона ответственности Анкары. И это первая атака именно на турецкую часть патруля. Боевики делают все, что бы лишить регион хрупкой стабильности, над которой Россия и Турция работают начиная с весны.

И как бы трудно и опасно не было на этом маршруте, военные двух стран идут к общей цели — обезопасить и открыть для гражданского движения очень важную для Сирии трассу М-4 — всего-то 70 проблемных километров через горы. Но соединяют они крупный промышленный регион Алеппо и морской порт Тартус.

Тема:
Война в Сирии
18 авг
Планируется еще три рейса для вывоза российских детей из Сирии
18 авг
Вертолеты США атаковали пост сирийской армии — видео
18 авг
Стало известно, сколько еще российских детей планируют вывезти из Сирии
18 авг
Борт Минобороны эвакуировал из Сирии 26 российских детей — видео
14 авг
В Петербурге задержали мужчину за связи с воюющей в Сирии подругой
13 авг
Быть в готовности ко всему: как проходит в Сирии патрулирование трасс М-4
12 авг
В День ВВС военные летчики показали свою работу на сирийской авиабазе «Хмеймим»
11 авг
Российские военные уничтожают подземные базы боевиков в Сирии
7 авг
Российские медики вернулись домой из командировки в Сирии
4 авг
Израиль атаковал укрепления сирийской армии на границе — видео

Читайте также

+20° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
73.43
0.46 87.34
0.87
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:28
«Я вам сочувствую!» — Ефремов вдруг встал и высказался в суде
16:24
«Он ее спаивал» — Дана Борисова о муже Валентины Легкоступовой
16:14
В ВОЗ заявили о значительном омоложении коронавируса
16:13
Бутылку премиальной нефти подарил Путину глава «Роснефти» — видео
16:00
Блогер Тарасов прокомментировал обвинения в оставление в опасности пострадавшего сотрудника ДПС
16:00
Видео: российско-турецкий патруль был атакован боевиками в Сирии

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака
Михаила Галустяна привезли в больницу, ему тяжело дышать
Минпросвещения озвучило окончательное решение по новым правилам с 1 сентября

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок