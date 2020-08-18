Видео: российско-турецкий патруль был атакован боевиками в Сирии

В самой Сирии боевики атаковали колонну российско-турецкого патруля. Это произошло в зоне деэскалации провинции Идлиб. На одном из участков трассы М-4 рядом с машиной турецких военных сработало самодельное взрывное устройство. Лишь благодаря тщательной подготовке к рейду жертв удалось избежать.

Об опасном маршруте из Сирии Семен Еремин.

«Медицина? Связь?»

«Все на месте».

Еще затемно на базе Хмеймим собирается колонна бронетехники. Часть — провожающие машины. На маршрут в зону Идлиб пойдут три бронетранспортера.

«Выезжает колонна через КПП».

Соваться за линию соприкосновения, понятно, лучше только по светлому. До границы неподконтрольной территории около полутора часов. И солнце застает патруль по пути, в горной Латакии.

Это те же машины, которые прошли сквозное патрулирование около недели назад и теперь они идут в обратном направлении со стороны Латакии в сторону Алеппо.

Журналистов с собой военные не берут. Непримиримые радикалы уже атаковали патрули дважды. Поэтому навстречу колонне, к финишной точке — параллельно выдвигается встречающая группа.

«Здравствуйте товарищи!»

Здравия желаю, товарищ генерал-майор».

«Оружие в наличии? Боеприпасы, связь проверили?»

«Так точно».

«Товарищи, наша задача — встретить основные силы патруля, выходящего с трассы М-4. Ясно, да. И совершить марш в общей колонне до пункта временной дислокации».

И помощь понадобится. Потому что по дороге внутри зоны деэскалации произойдет третий инцидент.

Грохнуло в момент, когда турецкий броневик, сопровождавший колонну для обеспечения безопасности ушел к обочине.

«Маршрут проходил по зоне деэскалации Идлиб от населенного пункта Айн Хавар до Трумба. На маршруте следования произошел подрыв неустановленного боеприпаса рядом с турецкой машиной. Среди российских военнослужащих пострадавших нет. После встречи колонны совместно с турецкими военнослужащими был проведен осмотр техники», — рассказал замначальника координационного центра Михаил Поздняков.

Машину посекло, но она выдержала — и ударную волну и осколки. Идлиб — зона ответственности Анкары. И это первая атака именно на турецкую часть патруля. Боевики делают все, что бы лишить регион хрупкой стабильности, над которой Россия и Турция работают начиная с весны.

И как бы трудно и опасно не было на этом маршруте, военные двух стран идут к общей цели — обезопасить и открыть для гражданского движения очень важную для Сирии трассу М-4 — всего-то 70 проблемных километров через горы. Но соединяют они крупный промышленный регион Алеппо и морской порт Тартус.