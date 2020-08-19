Бывший кандидат в президенты рассказал о роли Тихановской в будущем Белоруссии

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Андрей Чапыгин
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Политик верит в «очевидную» победу своего бывшего оппонента.

Бывший кандидат в президенты рассказал о роли Тихановской в будущем Белоруссии

Фото: РИА Новости / Виктор Толочко

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало рассказал, какую роль должна сыграть в будущем республики экс-претендент на должность лидера страны Светлана Тихановская. Своим мнением политик поделился в разговор с РИА Новостями.

По словам Цепкало, Тихановской предназначена роль «переходного» руководителя республики.

«Она является переходным президентом. Она становится руководителем государства. Назначаются новые выборы — через пять-шесть месяцев в соответствии с Конституцией», — считает собеседник издания.

Также он отметил, что победа Тихановской очевидна, и это означает, что лишь она должна руководить страной на данный момент.

Массовые выступления на территории Белоруссии начались 9 августа после проведения выборов президента страны. По официальным данным победу одержал Александр Лукашенко с 80,1% голосов, однако многие белорусы посчитали, что голосование сфальсифицировано, и на самом деле победить должна была Светлана Тихановская.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что руководство белорусского Грондо согласилось выполнить требования протестующих.

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