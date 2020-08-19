В российском МИДе рассказали о положении дипломатов в мятежном Мали

Сотрудники российского посольства в Мали, где мятежники захватили власть, в полной безопасности. По данным нашего МИДа, никто из дипломатов не пострадал.

Ситуация в африканской стране обострилась накануне. В пригороде Бамако военные подняли восстание против действующей власти, арестовали президента, премьера и еще нескольких министров и офицеров.

Пока точно неизвестно, какие цели преследуют мятежники. Но их активно поддерживают местные жители. Они вышли на улицы с национальными флагами и устроили беспорядки.

Полностью разгромлен офис министерства юстиции. За ситуацией в Мали сейчас пристально следит все мировое сообщество. В Совете Безопасности ООН сегодня намерены провести экстренное заседание. И как стало известно, президент страны объявил о своей отставке и роспуске парламента.

Ранее 5-tv.ru рассказали, что посольство РФ в Мали призвало россиян быть осторожными в связи с военным мятежом.