Лена Летучая с супругом отметили годовщину свадьбы на райском острове — фото
Супруги остановили свой выбор на роскошном отеле на острове Занзибар в Танзании.
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Фото, видео: Instagram @elenapegas, @alice_in_zanziland
Телеведущая и продюсер Елена Летучая отпраздновала четвертую годовщину свадьбы со своим мужем Юрием Анашенковым в Танзании. Журналистка опубликовала серию снимков с острова Занзибар на своей странице в Instagram.
Полетели супруги на экзотический остров практически сразу после открытия границ, выбор же остановили на пятизвездочном отеле Zuri Zanzibar. Из путешествия Летучая опубликовала уже с десяток фотографий, на которых не только она с мужем, а также представлена флора и фауна райского местечка.
В комментариях пользователи поздравляют телеведущую с годовщиной и не скупятся на пожелания.
«Чудесные! Поздравляю! Гармонии, взаимопонимания, радости, счастья и большой любви!»
«Красивая пара! Счастья вам и много детишек»
«Красота! Очень гармонично смотритесь на белоснежном пляже, ох, Занзибар, все в тебе прекрасно», — пишут поклонники.
Как оказалось, отмечать годовщину совместной жизни в необычных местах — традиция в семье Летучей и Анашенкова.
«Сегодня у нас годовщина свадьбы, особенный день. Каждый год, мы отмечаем нашу годовщину в красивых местах и лучших отелях мира! И сейчас мы празднуем в лучшем отеле на Занзибаре», — признается телеведущая.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как поклонники пристыдили Летучую за откровенную фотографию груди.
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