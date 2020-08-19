Лена Летучая с супругом отметили годовщину свадьбы на райском острове — фото

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Андрей Чапыгин
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Супруги остановили свой выбор на роскошном отеле на острове Занзибар в Танзании.

Фото, видео: Instagram @elenapegas, @alice_in_zanziland

Телеведущая и продюсер Елена Летучая отпраздновала четвертую годовщину свадьбы со своим мужем Юрием Анашенковым в Танзании. Журналистка опубликовала серию снимков с острова Занзибар на своей странице в Instagram.

Полетели супруги на экзотический остров практически сразу после открытия границ, выбор же остановили на пятизвездочном отеле Zuri Zanzibar. Из путешествия Летучая опубликовала уже с десяток фотографий, на которых не только она с мужем, а также представлена флора и фауна райского местечка. 

Instagram @elenapegas

В комментариях пользователи поздравляют телеведущую с годовщиной и не скупятся на пожелания.

«Чудесные! Поздравляю! Гармонии, взаимопонимания, радости, счастья и большой любви!»

«Красивая пара! Счастья вам и много детишек»

«Красота! Очень гармонично смотритесь на белоснежном пляже, ох, Занзибар, все в тебе прекрасно», — пишут поклонники.

Как оказалось, отмечать годовщину совместной жизни в необычных местах — традиция в семье Летучей и Анашенкова.

«Сегодня у нас годовщина свадьбы, особенный день. Каждый год, мы отмечаем нашу годовщину в красивых местах и лучших отелях мира! И сейчас мы празднуем в лучшем отеле на Занзибаре», — признается телеведущая.

Instagram @elenapegas

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как поклонники пристыдили Летучую за откровенную фотографию груди. 

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