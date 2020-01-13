«Думал, вы из других»: Елена Летучая показала роскошную грудь крупным планом

Фото бюста Елены Летучей рассорило ее поклонников в Instagram. Телеведущая выложила снимок с пляжа Майами в белом купальнике. На нем почти не видно ее лица — фотограф выбрал нижний ракурс и снял девушку в профиль. Зато роскошная грудь знаменитости запечатлена на нем крупным планом.

«Сорвалась на сладенькое в Новый год. Два плюса в этом точно есть», — написала Летучая с шутливым «смайликом».

Instagram @elenapegas

Подписчики Елены, не привыкшие видеть ее прелести настолько близко, указали автору поста на непристойность. Многих фанатов разочаровало желание теледивы привлечь к себе внимание таким способом, хотя в популярности она не нуждается.

«Лена Летучая никак не ассоциируется у меня с таким фото. Пусть она и хороша, но такие откровенности ей ни к лицу»;

«Леночка, ну хоть вы не занимайтесь этими глупостями! Вы же умная! А это удел девочек-подростков. Это они показывают …… (грудь — Прим.ред.) и другие места. Вам зачем? Вы и так хороша, и все это знают»;

«Елена, я думал вы из других… не из тех, которые таким образом к себе внимание привлекают», — отреагировали подписчики.

Другая половина поклонников вступилась за любимицу. Защитники Летучей указали скептикам, что показать красивый бюст — не грех, и дело здесь не в борьбе за внимание.

«Да, ладно вам! Красиво же очень, не завидуйте»;

«Летучая выложила грудь в купальнике, заклюют теперь… Елена, вы шикарны, не слушайте монашеско-пуританский треп. Хотя, думаю, вы и без моей подсказки его не слушаете»;

«Люди юмора не понимают. Сладости пошли на пользу, красота! Гордость каждой женщины, почему бы не показать?» — посчитали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Летучая и ее муж подают иск о защите чести и достоинства.