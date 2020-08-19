Горбачев указал на главную ошибку Лукашенко

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Василий Заика
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Экс-президент СССР отметил, что на протестных акциях в Белоруссии чувствуется влияние из-за границы.

Горбачев указал на главную ошибку Лукашенко

Фото: ТАСС / Джапаридзе Михаил, Bernd von Jutrczenka; www.globallookpress.com / Виктор Лисицын, Boris Kavashkin,Cezary Kowalski

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев в интервью сайту KP.RU указал на главную ошибку белорусского лидера Александра Лукашенко. По мнению политика, сразу после начала протестов в республике главе необходимо было заручиться поддержкой рабочих.

«Лукашенко за поддержкой обратился к рабочим промышленных предприятий. Но, кажется, поздно», — констатировал Михаил Горбачев.

Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС признался, что в свое время действовал аналогично. Несмотря на это, нужной поддержки ему получить не удалось.

Михаил Горбачев подчеркнул, что покинул пост президента СССР добровольно. На этот шаг ему пришлось пойти ради того, чтобы избежать раскола в обществе и внутренней войны. Только благодаря данным обстоятельствам в стране удалось не допустить кровопролития.

«Это — главное. Но не все это понимают», — посетовал Михаил Горбачев.

Политик отметил, что на протестных акциях в Белоруссии четко ощущается влияние неких сил из-за границы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший кандидат в президенты рассказал о роли Тихановской в будущем Белоруссии.

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