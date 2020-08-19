Уроки пандемии: В школах предложили учить детей медицинской грамотности

В министерство просвещения России поступило письмо, предлагающее ввести курс медицинской грамотности в школах по всей стране. Автор идеи — член Общественной палаты РФ и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, пишет RT.

Суть инициативы Волынец заключается в повышении общей осведомленности детей школьного возраста об опасности вирусных заболеваний. Она подчеркнула, что речь идет не только о коронавирусе, но и о гриппе, а также потенциальных будущих эпидемиях.

Особое внимание в новом курсе Волынец предлагает уделить профилактике. Дети должны знать о пользе и эффективности средств индивидуальной защиты, уметь ими пользоваться и хорошо разбираться в разных типах вирусов. Кроме того, им надо говорить о пользе здорового образа жизни для укрепления иммунитета в период эпидемий.

В случае его введения прохождение курса не будет обязательным, но его могут включить в программу предмета Основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) или сделать факультативом.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВОЗ призвала больше не вводить режим ограничений из-за пандемии COVID-19 в странах.