Наркотики найдены в крови погибшей в Москве экстрасенса Амбарцумян

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Василий Заика
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Тело крестной матери правнучки Алисы Фрейндлих было обнаружено в номере гостиницы «Петр I» на Неглинной улице.

Наркотики найдены в крови погибшей в Москве экстрасенса Амбарцумян

Фото: Instagram @annaambqueen7

Эксперты обнаружили следы наркотиков в крови погибшей в Москве экстрасенса, психиатра и сексолога Анны Амбарцумян. Как стало известно 5-tv.ru, стражи порядка уже инициировали по данному факту проверку.

Крестная мать правнучки актрисы Алисы Фрейндлих месяц назад была найдена без признаков жизни в номере столичного отеля «Петр I» на Неглинной улице. Прибывшие на место происшествия правоохранители не выявили на теле 26-летней женщины признаки насильственной смерти. Тогда же предварительной причиной гибели Анны Амбарцумян была названа передозировка наркотиков.

Позднее стало известно, что за несколько дней до кончины экстрасенс жаловалась звездному адвокату Сергею Жорину на преследования и угрозы со стороны коллекторов.

Соседи Анны Амбарцумян также не верили в ее добровольный уход из жизни. По их словам, женщина была довольно успешной и слишком любила жизнь.

Стоит отметить, что пару лет назад погибшая сделала инсценировку своей смерти ради пиара. Женщина хотела увидеть реакцию общественности на «трагическое» известие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пяти российских знаменитостях, покинувших этот мир при странных обстоятельствах.

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