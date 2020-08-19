Что доктор Мясников думает о возможном тотальном карантине с 20 сентября?
Популярный врач прокомментировал слухи о том, что скоро в России снова «закроют все» из-за коронавируса.
Фото: www.globallookpress.com / Christian Ohde via www.imago-ima
Доктор и телеведущий Александр Мясников не верит в повторное введение суровых ограничительных мер для борьбы с коронавирусом. Своей позицией по поводу самого популярного слуха насчет карантина с 20 сентября он поделился с подписчиками Telegram-канала, пишет ФАН.
Мясников указал, что про «закрытие всего» говорят не только простые жители России, но и учителя, депутаты, слухи активно муссируются в СМИ. Но случиться такого не может по причине отсутствия предпосылок для столь жесткого плана действий.
«Это никому не нужно и может повлечь за собой катастрофические последствия», — предупредил доктор.
Единственным исключением могут стать некие форс-мажорные обстоятельства, но врач напоминает об официальной статистике по эпидемиологической обстановке в России. Сейчас ситуация такова, что это невозможно. Вряд ли всего за месяц что-то может так кардинально поменяться в худшую сторону, причем это касается всех регионов России.
«И официальные лица подтверждают, что закрытия не планируют, — напомнил телеведущий. — Что еще надо?»
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