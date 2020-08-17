Минпросвещения озвучило окончательное решение по новым правилам с 1 сентября

В связи с пандемией в школах будут введены новые правила. С первого сентября весь преподавательский состав образовательных учреждений обяжут носить защитные маски, сообщает ТАСС.

Об этом представители Минпросвещения России сообщили в понедельник на «горячей линии». На учителей, пренебрегающим новым правилом, родители смогут пожаловаться в администрацию школы. При этом отмечается, что у детей не будет необходимости соблюдать масочный режим на территории учебного заведения.

Также стало известно, что 1 сентября школы откроют свои двери во всех населенных пунктах страны. Дети будут учиться очно, однако придется обойтись без массовых мероприятий.

Каждому классу будет выделен свой кабинет, в котором они будут обучаться всем предметам кроме физкультуры. По такому принципу школы вели занятия во время карантинов.

Ранее 5-tv сообщал, что в России предложили ввести дополнительный выходной для родителей, отправляющих своих детей в первый класс.