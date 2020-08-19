Российская модель Оксана Самойлова после серьезного раскола в отношениях с Джиганом все же смогла простить мужа. Но фанаты, которые на протяжении всего скандала поддерживали Оксану, недовольны ее решением «наступить на старые грабли».

Под каждым новым фото счастливой пары в Instagram поклонники продолжают советовать Самойловой бросить репера. Устав читать гневные комментарии, Оксана попросила фолловеров перестать ее корить.

«Ребят, хватит упрекать меня за то, что я живу со своим мужем. Я честно сказала, что понятия не имею, правильно поступила, но мне очевидно виднее», — подписала публикацию супруга Джигана.

Instagram @samoylovaoxana

В комментариях под постом поклонники все-таки сменили гнев на милость и шутя дали мужу любимицы «последний шанс».

«Пусть все идет лесом, любви вам!»;

«Все правильно, живите только своим сердцем»;

«Надо уметь прощать», – рассудили подписчики.

В марте модель и мать четверых детей внезапно объявила о разводе с репером. В качестве причины разлада в семье назывались многочисленные измены Джигана. Сам исполнитель тем временем «так усердно» отмечал рождение сына, что попал в наркологическую клинику.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько стоит отдых Самойловой с Джиганом на вилле в Турции.