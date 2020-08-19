«Это моя жизнь» — Самойлову затравили из-за ее примирения с Джиганом
Модель призналась, что до конца не уверена, правильно ли поступила.
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Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana
Российская модель Оксана Самойлова после серьезного раскола в отношениях с Джиганом все же смогла простить мужа. Но фанаты, которые на протяжении всего скандала поддерживали Оксану, недовольны ее решением «наступить на старые грабли».
Под каждым новым фото счастливой пары в Instagram поклонники продолжают советовать Самойловой бросить репера. Устав читать гневные комментарии, Оксана попросила фолловеров перестать ее корить.
«Ребят, хватит упрекать меня за то, что я живу со своим мужем. Я честно сказала, что понятия не имею, правильно поступила, но мне очевидно виднее», — подписала публикацию супруга Джигана.
В комментариях под постом поклонники все-таки сменили гнев на милость и шутя дали мужу любимицы «последний шанс».
«Пусть все идет лесом, любви вам!»;
«Все правильно, живите только своим сердцем»;
«Надо уметь прощать», – рассудили подписчики.
В марте модель и мать четверых детей внезапно объявила о разводе с репером. В качестве причины разлада в семье назывались многочисленные измены Джигана. Сам исполнитель тем временем «так усердно» отмечал рождение сына, что попал в наркологическую клинику.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько стоит отдых Самойловой с Джиганом на вилле в Турции.
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