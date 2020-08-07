Самойлова с Джиганом сняли в Турции виллу почти за полмиллиона рублей в сутки

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Алина Потёмкина
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Чета привезла с собой на море всю родню, поэтому в отеле они не поместились.

Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana

Оксана Самойлова с рэпером Джиганом вырвались в долгожданный отпуск на море. Как только открыли границы, чета чуть не ставших бывшими супругов полетела в Турцию. Об этом модель и многодетная мама сообщила поклонникам в Instagram.

«Ну, все! Мы прилетели. Причем таким составом, как никогда. Максимально всей семьей — с бабушкой, дедушкой, братьями, племянницей и своим табуном детей. Первый отпуск Давидика и долгожданный отпуск для мелкой троицы», — поделилась Самойлова.

Для того чтобы разместить такую бравую компанию, семье пришлось снять целую виллу в Белеке. Как выяснило издание StarHit.ru, за аренду им придется платить не менее 450 тысяч рублей в сутки. В распоряжении звездной семьи особняк площадью в 600 квадратных метров с пятью спальнями, балконом, террасой, бассейном и видом на море.

Instagram @samoylovaoxana

Ранее Оксана Самойлова неоднократно жаловалась подписчикам, что очень тоскует по морю, напоминает ФАН. Она даже купила детям огромный аквапарк стоимостью в полмиллиона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое напутствие перед отпуском дал Джигану рэпер Тимати.

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