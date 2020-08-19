«Деньги поступают в открытую»: Лукашенко поручил усилить охрану границ Белоруссии

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Молодцова Анна
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По словам президента республики, необходимо пресечь попытки проникновения в страну боевиков и оружия.

Фото, видео: ТАСС / Стасевич Андрей; Vitbichi.by; www.globallookpress.com / Alex Halada

Переизбранный президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Государственному пограничному комитету усилить охрану государственной границы по всему периметру. По его словам, данная мера необходима в целях недопущения в страну боевиков, оружия, боеприпасов и средств для финансирования протестов, поступающих из-за рубежа.

Как заявил белорусский лидер, он видит, что эти деньги направляются в республику, в том числе участникам беспорядков.

«Платят людям, которые хотят заработать. С цветочками постоять, еще что-то сделать. Я не хочу сказать, что все такие. Но большие деньги поступают, и притом в открытую», – сообщил Лукашенко по итогам заседания Совета безопасности страны 19 августа, передает агентство БелТА.

Он добавил, что органы погранслужбы также должны участвовать в перекрытии таких финансовых потоков.

Лукашенко также призвал Минобороны уделить особое внимание передвижению войск НАТО на территорию Литвы и Польши для «отслеживания направления их движения и замыслов». По его словам, властям известны замыслы военных НАТО.

«Особо нас это не напрягает, но отдельные факты, особенно на гродненском направлении, заставляют задуматься», — сказал он, подчеркнув, что в связи с этим необходимо предпринимать соответствующие меры.

Акции протеста в Белоруссии начались в республике 9 августа. Митингующие не согласны с итогами выборов и требуют отставки вновь избранного президента. Александр Лукашенко одержал победу, получив 80,1% голосов, его главный конкурент Светлана Тихановская набрала 10,1%.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МИД Сергей Лавров прокомментировал ситуацию в Белоруссии.

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