Лавров о Белоруссии: «Это не означает, что выборы были идеальными»

Министр иностранных дел России прокомментировал происходящее в Белоруссии. По его мнению, проблемами этой страной пытаются воспользоваться «извне» с геополитическими целями. Об этом сообщает официальный портал МИД РФ.

Лавров отметил официальную позицию Москвы по данному вопросу. Кремль обеспокоен, что другие государства могут вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. Глава МИД убежден, что народ страны сможет сам разобраться в происходящем.

«Я бы посоветовал всем не пытаться использовать эту ситуацию в Белоруссии, чтобы подорвать нормальный, взаимоуважительный диалог между властью и обществом и сделать его провокационным», — пояснил он в интервью для ВГТРК.

Лавров также выразил надежду, что недовольная результатами выборов в стране оппозиция сможет пойти на диалог с властями. Со стороны правительства он недостатка в таком намерении не видит. Посредников для этого не требуется.

«Я убежден, что белорусский народ в своей мудрости сам может разобраться в нынешней ситуации», — подчеркнул глава российского МИД.

При этом он не отрицает, что прошедшие выборы были далеки от совершенства.

«Это не означает, что выборы были идеальными. Тому немало свидетельств, — уточнил Лавров. — Это признается и белорусским руководством».

Сейчас из многих стран, особенно из Европы, звучат призывы поддержать Белоруссию. Лавров упомянул в этом аспекте Литву, Польшу и даже ОБСЕ.

«Когда сейчас говорят о сотрудничестве, призываю делать это не через микрофон, а напрямую белорусам, белорусскому руководству», — посоветовал он.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. Официально победителем голосования с перевесом в 80% стал действующий президент Александр Лукашенко, но оппозицию это не устроило. В поддержку другого кандидата Светланы Тихановской на улицы вышли недовольные. С тех пор в стране продолжаются демонстрации и забастовки. Сама Тихановская обратилась за поддержкой к европейским лидерам.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лукашенко и оппозиция обменялись взаимными обвинениями.