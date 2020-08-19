Кремль опроверг присутствие военных сил РФ в Белоруссии

Кремль отреагировал на обвинения в том, что послал своих военных в Белоруссию для подавления протестов. Официальную позицию Москвы по данному вопросу озвучил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Песков напомнил о существовании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Страны-участницы договора имеют возможность обратиться за помощью к другим членам ОДКБ, но в случае с Белоруссией такой нужды не возникало.

«Сейчас нет такой потребности», — пояснил он. — «И белорусское руководство само признало, что такой потребности нет».

По поводу муссирования слухов о колонне бронетехники, двигающейся по направлению к границе между РФ и Белоруссией, Песков нашел самое просто объяснение.

«Она находится на всей территории РФ», — напомнил пресс-секретарь российского президента. — «Нечего комментировать».

Ранее 5-tv.ru приводил мнение Сергея Лаврова о ситуации в Белоруссии.