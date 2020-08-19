Кремль опроверг присутствие военных сил РФ в Белоруссии

|
Анастасия Шадская
18

В СМИ появились слухи, что в Минск отправилась колонна российское военной техники.

Кремль опроверг присутствие военных сил РФ в Белоруссии

Фото: ТАСС / Метцель Михаил

Кремль отреагировал на обвинения в том, что послал своих военных в Белоруссию для подавления протестов. Официальную позицию Москвы по данному вопросу озвучил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Песков напомнил о существовании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Страны-участницы договора имеют возможность обратиться за помощью к другим членам ОДКБ, но в случае с Белоруссией такой нужды не возникало.

«Сейчас нет такой потребности», — пояснил он. — «И белорусское руководство само признало, что такой потребности нет».

По поводу муссирования слухов о колонне бронетехники, двигающейся по направлению к границе между РФ и Белоруссией, Песков нашел самое просто объяснение.

«Она находится на всей территории РФ», — напомнил пресс-секретарь российского президента. — «Нечего комментировать».

Ранее 5-tv.ru приводил мнение Сергея Лаврова о ситуации в Белоруссии.

Читайте также

+21° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
73.24
-0.19 87.40
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:54
Фанаты «Пари Сен-Жермен» жарко отметили исторический выход клуба в финал ЛЧ
16:50
«Надо было сохранять это»: Жириновский показал раритетное фото с Пугачевой
16:44
«Звезда по имени Солнце» пала перед натиском коммунальщиков Петербурга
16:33
Кремль опроверг присутствие военных сил РФ в Белоруссии
16:30
Грабитель проник в дом советника Валентины Матвиенко
16:29
«Маразм какой-то!» — вдова Николая Караченцова вызвала его «любовницу» Азизу на бой

Сейчас читают

Сергей Соседов рассказал, почему Легкоступова внезапно исчезла со сцены в 90-х
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
«Я вам сочувствую!» — Ефремов вдруг встал и высказался в суде

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок