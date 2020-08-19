Финляндия снова ограничит сообщение с десятью странами

Правительство Финляндии объявило о намерении с 24 августа вновь закрыть границы для десятка государств. Причиной стала сложная эпидемиологическая обстановки в этих государствах, сообщает РИА Новости.

Речь идет о шенгенских странах — в обычной ситуации запретов на свободное перемещение между ними нет. Внутренний пограничный контроль с Финляндией возобновят для Норвегии, Дании, Германии, Греции, Исландии, Мальты. Помимо Шенгена, ограничения вернули для Сан-Марино, Кипра, Ирландии и Японии.

Финские власти установили главный критерий снятия ограничений по уровню заболеваемости коронавирусом. Если он не превышает восьми на 100 тысяч человек за последние 14 дней, то Финляндия готова открыть границы для граждан страны. При этом по Евросоюзу рекомендованный показатель составляет уже 16 случаев на 100 тысяч человек, так что «пробиться» к финнам сложно.

Помимо десяти стран, попавших под новые ограничения, финские власти не одобрили возобновление сообщения с Италией, Словакией, Эстонией и Литвой. Причиной стал уровень заболеваемости — менее десяти человек на 100 тысяч населения, но ниже желанной «восьмерки».

Благодаря запрету на въезд в страну финнам удалось легко перенести период пандемии. За время пандемии в Финляндии заболело более 7,7 тысячи человек, 334 из них скончались. С 1 августа там вновь разрешили мероприятия численностью более 500 человек, власти перестали рекомендовать отправлять сотрудников на дистанционную работу.

Недавно министр экономического развития Финляндии Мика Линтиля заявил, что такие строгие ограничительные меры могут привести к тяжелейшим экономическим последствиям для страны. Он предсказал кризис и резкое снижение уровня жизни, если границы не будут открыты.

Это касается и пограничной зоны с Россией, которая без российских любителей рыбы и сыра теряет колоссальные доходы. Для россиян Финляндия будет закрыта как минимум до 8 сентября.

Ранее 5-tv.ru писал, куда россияне могут съездить за границу в августе.