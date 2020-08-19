Пушков назвал провалом «молниеносный майдан» в Белоруссии и дал прогноз

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал текущую ситуацию с митингами недовольных итогами выборов в Белоруссии. Он считает, что момент для оппозиции уже упущен. Он поведал об этом подписчикам в Telegram-канале, пишет РИА Новости.

Пушков предрек сторонникам оппозиции длительные противостояния с властями.

«Молниеносный майдан не состоялся», — пояснил он свою позицию.

В суждениях Пушков опирается не только на собственный опыт, но и на позицию стран Евросоюза и Прибалтики. То, что все они, а также США, не высказывают четкой реакции на происходящее, говорит о провале попытки быстрого захвата власти в Белоруссии.

В настоящий момент, считает сенатор, американцы и европейцы маневрируют, боясь ошибки, так как предсказать исход противостояний не могут.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кремль опроверг присутствие военных из РФ в Белоруссии.