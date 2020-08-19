Пушков назвал провалом «молниеносный майдан» в Белоруссии и дал прогноз
В своих рассуждениях сенатор опирался не только на свой опыт, но и на позицию Евросоюза и стран Прибалтики.
Фото: ТАСС / EPA
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал текущую ситуацию с митингами недовольных итогами выборов в Белоруссии. Он считает, что момент для оппозиции уже упущен. Он поведал об этом подписчикам в Telegram-канале, пишет РИА Новости.
Пушков предрек сторонникам оппозиции длительные противостояния с властями.
«Молниеносный майдан не состоялся», — пояснил он свою позицию.
В суждениях Пушков опирается не только на собственный опыт, но и на позицию стран Евросоюза и Прибалтики. То, что все они, а также США, не высказывают четкой реакции на происходящее, говорит о провале попытки быстрого захвата власти в Белоруссии.
В настоящий момент, считает сенатор, американцы и европейцы маневрируют, боясь ошибки, так как предсказать исход противостояний не могут.
Ранее 5-tv.ru писал, что Кремль опроверг присутствие военных из РФ в Белоруссии.
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