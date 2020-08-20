«Страстью внутрь»: Ева Польна станцевала сдержанное танго — видео

|
Валентин Черников
63

Певица продемонстрировала хореографические навыки на уроке танцев.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Экс-солистка группы «Гости из будущего» Ева Польна поделилась с подписчиками в Instagram видеофрагментом своих тренировок в танцевальном зале. Певица попробовала себя в одном из самых страстных танцев — танго.

«Что такое танго — это прогулка. И объятия! И правильный партнер», — написала под роликом Ева.

Правда, страсти на представленной записи поклонникам не хватило, о чем Польне указали в комментариях. Артистка держалась с партнером скованно. Она прижалась к мужчине головой, будто в этот момент плакала у него на плече, двигалась временами не в такт, но старалась следовать за ведущим.

Instagram @polnaeva_official

«Какое-то нетипичное танго. Видимо страстью не наружу, а внутрь», — отметили в комментариях.

«Очень даже типичное. Это же не шоу — отрабатываем технику, — оправдалась автор поста. — Не занималась давно, а тут душа запросила».

Однако большинство поклонников осталось довольно увиденным. Зрители посчитали, что 45-летняя певица в танце расторопна и даже сексуальна.

«Ох, как это красиво! И как это естественно что ли… где мужчина — мужчина, а женщина — женщина»;

«Отлично танцуете и в прекрасной форме!»

«Когда женщина светится изнутри и излучает счастье, все равно в каком она теле. Ева, ты — космос и красотка!» — оценили фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ева Польна нарисовала любимого человека «до самого нутра».

Читайте также

+13° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
73.24
-0.19 87.40
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:03
Депутат Мосгордумы Шереметьев подозревается в мошенничестве на два миллиона рублей
7:52
Волк, миллионы и мина во дворе: новые подробности кровавой драмы в Подмосковье
7:45
Евгений Кафельников решил покинуть Россию
7:36
Как в России придумали бороться с недобросовестными таксистами — новая система
7:30
«Алексей в реанимации»: пресс-секретарь Навального о состоянии блогера
7:29
«Мама-красотка!» — Корчевников заинтриговал фанатов фото с женщиной и младенцем

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 августа, для всех знаков зодиака
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
«Я вам сочувствую!» — Ефремов вдруг встал и высказался в суде

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок