«Страстью внутрь»: Ева Польна станцевала сдержанное танго — видео
Певица продемонстрировала хореографические навыки на уроке танцев.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya
Экс-солистка группы «Гости из будущего» Ева Польна поделилась с подписчиками в Instagram видеофрагментом своих тренировок в танцевальном зале. Певица попробовала себя в одном из самых страстных танцев — танго.
«Что такое танго — это прогулка. И объятия! И правильный партнер», — написала под роликом Ева.
Правда, страсти на представленной записи поклонникам не хватило, о чем Польне указали в комментариях. Артистка держалась с партнером скованно. Она прижалась к мужчине головой, будто в этот момент плакала у него на плече, двигалась временами не в такт, но старалась следовать за ведущим.
«Какое-то нетипичное танго. Видимо страстью не наружу, а внутрь», — отметили в комментариях.
«Очень даже типичное. Это же не шоу — отрабатываем технику, — оправдалась автор поста. — Не занималась давно, а тут душа запросила».
Однако большинство поклонников осталось довольно увиденным. Зрители посчитали, что 45-летняя певица в танце расторопна и даже сексуальна.
«Ох, как это красиво! И как это естественно что ли… где мужчина — мужчина, а женщина — женщина»;
«Отлично танцуете и в прекрасной форме!»
«Когда женщина светится изнутри и излучает счастье, все равно в каком она теле. Ева, ты — космос и красотка!» — оценили фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал, что Ева Польна нарисовала любимого человека «до самого нутра».
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