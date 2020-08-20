Экс-солистка группы «Гости из будущего» Ева Польна поделилась с подписчиками в Instagram видеофрагментом своих тренировок в танцевальном зале. Певица попробовала себя в одном из самых страстных танцев — танго.

«Что такое танго — это прогулка. И объятия! И правильный партнер», — написала под роликом Ева.

Правда, страсти на представленной записи поклонникам не хватило, о чем Польне указали в комментариях. Артистка держалась с партнером скованно. Она прижалась к мужчине головой, будто в этот момент плакала у него на плече, двигалась временами не в такт, но старалась следовать за ведущим.

Instagram @polnaeva_official

«Какое-то нетипичное танго. Видимо страстью не наружу, а внутрь», — отметили в комментариях.

«Очень даже типичное. Это же не шоу — отрабатываем технику, — оправдалась автор поста. — Не занималась давно, а тут душа запросила».

Однако большинство поклонников осталось довольно увиденным. Зрители посчитали, что 45-летняя певица в танце расторопна и даже сексуальна.

«Ох, как это красиво! И как это естественно что ли… где мужчина — мужчина, а женщина — женщина»;

«Отлично танцуете и в прекрасной форме!»

«Когда женщина светится изнутри и излучает счастье, все равно в каком она теле. Ева, ты — космос и красотка!» — оценили фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ева Польна нарисовала любимого человека «до самого нутра».