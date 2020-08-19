«Очень тяжело!» — Костюшкин признался, почему мечтает изменить свою внешность
Экс-участник дуэта «Чай вдвоем» поделился с поклонниками личными переживаниями.
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Фото, видео: Instagram @stas_kostyushkin_official
Несмотря на то, что в мире существует миллион и один способ похудения, в частности, диеты и причудливые методики тренировок, применять их под силу не каждому. Вот, к примеру, экс-участник дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин уже в который раз меняет тип физических нагрузок. А все потому, что предыдущий комплекс сделал из него просто «огромного человека», а не накаченного бодибилдера.
В личном Instagram-аккаунте артист разместил сексуальное фото из спортивного зала, где позирует в обтягивающих лосинах, а голый торс едва прикрывает жилетка. В руке его — огромная цепь, а грозный взгляд направлен в пол.
«Перешел с bodybuilding на функционал. Очень тяжело, но я больше не хочу быть огромным. Я хочу быть максимально рельефным. Пока это только во снах», — поделился с фолловерами Стас.
И тут же пояснил: жена и ее коронное блюдо — пицца — вот главные «враги» его стройного тела.
В комментариях поклонники наперебой твердили, что Костюшкин — «просто бог». По мнению многих, такому секс-символу и худеть не нужно: за талант и ослепительную улыбку любить его будут всегда и везде.
«Девчонки вас и так уже боготворят! Куда ж еще худеть!»
«Ой, Стасик, вы такой красавчик… А жена — большая молодец! Не ругайте ее за вкусную пиццу…»
«Для своих лет — хорошая физическая форма!»
«Огромный — это когда пузо на полметра впереди человека! И это точно не про вас!» — убеждали артиста фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Стас Костюшкин впервые рассказал правду о «тайном» четвертом ребенке и любовнице из США.
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