Спустя 7 лет: На автодроме «Игора Драйв» состоится Гран-при Российской Дрифт Серии

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Молодцова Анна
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Одно из самых зрелищных соревнований по дрифту пройдет с 29 по 30 августа.

Фото, видео: ВКонтакте @rdswest, @shishkinmark; 5-tv.ru

На новом автодроме «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом с 29 по 30 августа пройдет третий этап Гран-при Российской Дрифт Серии (РДС). Это мероприятие — одно из крупнейших мировых соревнований по дрифту, в котором примут участие более 40 лучших пилотов России, Белоруссии и Украины.

Среди звезд мирового и российского дрифта — двукратный чемпион мира по дрифту Георгий Чивчян, а также вице-чемпион мира по дрифту Аркадий Цареградцев. Кроме этого, в соревнованиях примут участие пилоты из Санкт-Петербурга — Сергей Кабаргин, Аркадий Пучинин, Иван Куренбин и многие другие.

Гран-при РДС проводится в России с 2010 года. В Северной столице в последний раз соревнования прошли в 2013 году. За прошедшее с начала первых соревнований в РФ серия превратилась в самый значимый и ожидаемый чемпионат по дрифту в стране. Гонщики соревнуются на заднеприводных болидах, под капотом которых скрывается более 1000 лошадиных сил. Формат гонок предусматривает парные заезды по «олимпийской системе» (ТОП-32, ТОП-16, ТОП-8).

Как сообщается в пресс-релизе мероприятия, чемпионат будет проходить на специальной конфигурации для дрифта в северо-западной части шоссейно-кольцевой трассы «Игора Драйв», которая состоит из нескольких среднескоростных поворотов. Данная часть трассы имеет усовершенствования стандарта FIA Grade 2, позволяющие принимать многие международные и российские гоночные серии, в том числе РДС. Длина трассы — 4086 м, ширина — 12-16 м, перепад высот — 17 м.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на автодроме «Игора Драйв» прошли первые соревнования.

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