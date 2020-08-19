Сергей Соседов рассказал, почему Легкоступова внезапно исчезла со сцены в 90-х

После смерти Легкоступовой общественность заинтересовали не только обстоятельства гибели, но и подробности личной жизни и карьеры певицы. Музыкальный критик Сергей Соседов в интервью сайту KP.RU рассказал, почему Легкоступова вдруг пропала со сцены, и кто мог этому поспособствовать.

Когда-то Легкоступова заявляла, что ее карьера полетела под откос из-за «одной мегазвезды». Нетрудно догадаться на кого намекала Валентина.

«Легкоступова считала, что Пугачева перекрыла ей дорогу на эстраду», — подтвердил Сергей.

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Тогда Легкоступову поставили в стоп-лист на многих каналах, радиоэфирах и концертах. По мнению Соседова, это произошло после того, как Валентина исполнила несколько песен, предназначенных для Аллы Борисовной.

«Валя спела две песни Раймонда Паулса „Двое“ и „Край пронзительно любимой“», — резюмировал критик.

Несмотря на «ревность» со стороны Примадонны, были еще причины, по которым карьера Легкоступовой пошла под откос. Это объясняет разительное изменение музыкальных предпочтений новой России и новые законы шоу-бизнеса 90-х. С появлением новых ритмов, аранжировок и звезд, Легкоступова осталась за бортом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, вдовец Легкоступовой озвучил последнюю просьбу певицы.