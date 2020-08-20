Глава Минэнерго: спрос на нефть восстановился на 90% от докризисного уровня

В режиме видеоконференции прошло заседание ОПЕК+. В нем принял участие и глава российского Минэнерго, несмотря на то, что находится на карантине с подтвержденным коронавирусом.

Реальные признаки улучшения ситуации с избыточными запасами нефти появились спустя три месяца после заключения сделки. Российский министр предупредил — сейчас расслабляться еще рано.

О ситуации на нефтяном рынке в условиях пандемии, расскажет Мария Коровина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бутылку премиальной нефти подарил Путину глава «Роснефти».