Глава Минэнерго: спрос на нефть восстановился на 90% от докризисного уровня
Еще до начала виртуального заседания трейдеры изрядно нервничали из-за прогнозов о введении дополнительных сокращений.
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Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей, 5-tv.ru
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