Акции протеста в Минске многочисленными — по сравнению с предыдущими днями — 19 августа назвать было нельзя. Зато к забастовке присоединяется все больше предприятий.

Список бастующих заводов внушительный, но до сих пор непонятен масштаб самого протеста. Каков процент присоединившихся к стачке никто не говорит. На том же МТЗ в пересменку, выходящие из проходной рабочие к протесту не присоединились.

О ситуации в стране Лукашенко говорил на очередном заседании Совбеза.

Леонид Китрарь передает из Белоруссии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто вошел в новый состав правительства Белоруссии.