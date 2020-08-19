Кто вошел в новый состав правительства Белоруссии

Вновь избранный президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министра и утвердил состав правительства республики. Соответствующий указ глава государства подписал 19 августа.

Так, на посту главы правительства белорусский лидер оставил Романа Головченко, кандидатура которого еще должна быть согласована с нижней палатой парламента — Палатой представителей Национального собрания Белоруссии.

Кроме того, свои посты сохранили все члены предыдущего кабинета, включая министра иностранных дел Владимира Макея и главу Минобороны Виктора Хренина, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. Безусловным лидером стал действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов. Его главный оппонент Светлана Тихановская получила поддержку 10,12% избирателей. После обнародования результатов несогласные с итогами выборов вышли на несанкционированные акции протеста, которые переросли в открытые стычки с силовиками.

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