Фермерам Ленобласти предлагают заменить комбикорм просрочкой из магазинов

В Ленинградской области фермерам предлагают кормить скот просрочкой из магазинов. По мнению экспертов, это сэкономит деньги владельцам сельхозугодий и разгрузит мусорные полигоны. Ведь, супермаркеты выбрасывают испорченные продукты тоннами.

Фермеры и ритейлеры готовы пойти на эксперимент, однако закон не разрешает.

Есть ли выход из замкнутого круга, разбирался Андрей Захаров.

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