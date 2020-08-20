Фермерам Ленобласти предлагают заменить комбикорм просрочкой из магазинов
Легально скормить свиньям позавчерашний хлеб или молоко запрещено — под угрозой штрафа.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anton Luhr; 5-tv.ru
В Ленинградской области фермерам предлагают кормить скот просрочкой из магазинов. По мнению экспертов, это сэкономит деньги владельцам сельхозугодий и разгрузит мусорные полигоны. Ведь, супермаркеты выбрасывают испорченные продукты тоннами.
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