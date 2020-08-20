Масочный флешмоб захватил петербургские музеи — видео
Акция проходит в рамках международного флэшмоба, посвященного индивидуальному средству защиты.
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Фото, видео: ВКонтакте @milmed_spb
Сразу несколько петербургских музеев присоединились к международному флешмобу, посвященному маске. Акция проходит онлайн.
Так, Кунсткамера представила из своей коллекции предметы, которые надевали жители Меланезии во время ритуалов.
Артиллерийский музей выбрал маски «позорные» — металлические с ушами, усами и «пугающими гримасами. Такими раньше морально пытали мошенников.
Военно-медицинский музей — в духе времени — показал средства индивидуальной защиты времен Первой Мировой войны.
А этнографический музей обратил внимание на маски, которые во время обрядов надевали холостые мужчины в Дагестане.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученый объяснил происхождение пяти НЛО, заснятых с МКС.
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