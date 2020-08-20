Сразу несколько петербургских музеев присоединились к международному флешмобу, посвященному маске. Акция проходит онлайн.

Так, Кунсткамера представила из своей коллекции предметы, которые надевали жители Меланезии во время ритуалов.

Артиллерийский музей выбрал маски «позорные» — металлические с ушами, усами и «пугающими гримасами. Такими раньше морально пытали мошенников.

Военно-медицинский музей — в духе времени — показал средства индивидуальной защиты времен Первой Мировой войны.

А этнографический музей обратил внимание на маски, которые во время обрядов надевали холостые мужчины в Дагестане.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученый объяснил происхождение пяти НЛО, заснятых с МКС.