Навальному стало плохо на борту самолета, лайнер совершил экстренную посадку в Омске

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Нюра Незванова
Эксклюзив 221

Сообщается, что воздушное судно направлялось в Москву из Томска.

Фото, видео: Instagram @navalny; 5-tv.ru

Самолет, летящий из Томска в Москву, совершил вынужденную посадку в Омске. Одному из пассажиров, по словам очевидцев им оказался блогер Алексей Навальный, стало плохо. Экипаж принял решение посадить воздушное судно.

Как рассказали пассажиры, мужчина пошел в туалет, после чего почувствовал недомогание через 20 минут после взлета, еще через 20 минут на борту объявили, что ждут врача из числа пассажиров. Несмотря на это, командир воздушного судна решил посадить самолет.

На записи, которую сделали пассажиры, видно, что мужчину грузят в автомобиль скорой помощи. О состоянии его здоровья пока ничего неизвестно.

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