«Алексей в реанимации»: пресс-секретарь Навального о состоянии блогера

Алексей Навальный в данный момент находится в реанимации. Об этом в Twitter сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Блогер помещен в одну из омских больниц, у него диагностировали сильное отравление.

Самолет, на борту которого находился Навальный, совершил экстренную посадку в Омске в 8.56 утра из-за самочувствия блогера. Его на машине скорой помощи отвезли в больницу.