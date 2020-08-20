«Алексей в реанимации»: пресс-секретарь Навального о состоянии блогера
Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. У него диагностировали сильное отравление.
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Фото, видео: Instagram @navalny, 5-tv.ru
Алексей Навальный в данный момент находится в реанимации. Об этом в Twitter сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
Блогер помещен в одну из омских больниц, у него диагностировали сильное отравление.
Самолет, на борту которого находился Навальный, совершил экстренную посадку в Омске в 8.56 утра из-за самочувствия блогера. Его на машине скорой помощи отвезли в больницу.
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