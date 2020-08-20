Перед посадкой в самолет Навальный пил чай в аэропорту Томска — фото
Снимок Алексея Навального выложил в соцсети блогер, который летел с ним на одном самолете.
Фото: Instagram @djpavlin
Алексей Навальный пил чай в кафе в аэропорту Томска перед посадкой в самолет. Снимок блогера с чашкой в руке опубликовал мужчина, который летел с ним на одном воздушном судне.
Очевидец написал, что в начале полета Алексей ушел в туалет и не вернулся. Из уборной раздавались жуткие крики. Экипаж самолета принял решение об экстренной посадке в Омске. Навального увезли на скорой в больницу в токсикологическое отделение.
В настоящий момент его состояние оценивается как тяжелое, однако пока не могут сказать, что за этиология отравления.
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