Перед посадкой в самолет Навальный пил чай в аэропорту Томска — фото

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Нюра Незванова
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Снимок Алексея Навального выложил в соцсети блогер, который летел с ним на одном самолете.

Перед посадкой в самолет Навальный пил чай в аэропорту Томска — фото

Фото: Instagram @djpavlin

Алексей Навальный пил чай в кафе в аэропорту Томска перед посадкой в самолет. Снимок блогера с чашкой в руке опубликовал мужчина, который летел с ним на одном воздушном судне.

Очевидец написал, что в начале полета Алексей ушел в туалет и не вернулся. Из уборной раздавались жуткие крики. Экипаж самолета принял решение об экстренной посадке в Омске. Навального увезли на скорой в больницу в токсикологическое отделение.

Instagram @djpavlin

В настоящий момент его состояние оценивается как тяжелое, однако пока не могут сказать, что за этиология отравления.

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