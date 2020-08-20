«Как наркотики»: токсиколог о возможной версии отравления Навального депрессантом
По словам Виктора Шилова, врачи реанимационного отделения должны сделать блогеру анализы в экспресс-лаборатории.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru
Руководитель отдела токсикологии и психореабилитации НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Виктор Шилов в беседе с 5-tv.ru отметил, что врачи реанимационного отделения больницы, куда попал блогер Алексей Навальный после отравления неизвестным веществом, должны быстро выявить причины его тяжелого состояния.
«Если он в реанимацию попал, там экспресс-лаборатория, которая делает все быстро. Поэтому, если есть подозрения, все сделают вовремя. Я насколько видел, в реанимацию он попал после экстренной посадки самолета», — сказал Виктор Шилов.
Говоря о возможном отравлении Алексея Навального депрессантом «оксибутират натрия», специалист отметил, что все зависит от дозы препарата и методе его введения в организм. При этом, токсиколог подчеркнул, что пациентов спасают при подобных отравлениях достаточно часто.
«Все зависит от дозы. „Оксибутират натрия“ был в свое время хороший лекарственный препарат. А там, какая доза, куда, через рот, инъекция… Людей спасают довольно часто. Подростки этот бутират употребляют как наркотик. <…> Чаще он встречается в виде острых отравлений, как передозировка наркотиков», — сказал токсиколог.
Виктор Шилов добавил, что в руки потребителей лекарственное средство, как правило, попадает нелегальным путем.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что по факту госпитализации Навального организована проверка.
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