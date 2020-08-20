«Как наркотики»: токсиколог о возможной версии отравления Навального депрессантом

Руководитель отдела токсикологии и психореабилитации НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Виктор Шилов в беседе с 5-tv.ru отметил, что врачи реанимационного отделения больницы, куда попал блогер Алексей Навальный после отравления неизвестным веществом, должны быстро выявить причины его тяжелого состояния.

«Если он в реанимацию попал, там экспресс-лаборатория, которая делает все быстро. Поэтому, если есть подозрения, все сделают вовремя. Я насколько видел, в реанимацию он попал после экстренной посадки самолета», — сказал Виктор Шилов.

Говоря о возможном отравлении Алексея Навального депрессантом «оксибутират натрия», специалист отметил, что все зависит от дозы препарата и методе его введения в организм. При этом, токсиколог подчеркнул, что пациентов спасают при подобных отравлениях достаточно часто.

«Все зависит от дозы. „Оксибутират натрия“ был в свое время хороший лекарственный препарат. А там, какая доза, куда, через рот, инъекция… Людей спасают довольно часто. Подростки этот бутират употребляют как наркотик. <…> Чаще он встречается в виде острых отравлений, как передозировка наркотиков», — сказал токсиколог.

Виктор Шилов добавил, что в руки потребителей лекарственное средство, как правило, попадает нелегальным путем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по факту госпитализации Навального организована проверка.