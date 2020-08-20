По факту госпитализации Навального организована проверка

По факту госпитализации блогера Алексея Навального линейное управление внутренних дел на транспорте по Сибирскому федеральному округу начало проверку.

Утром поступила информация об экстренной посадке самолета авиакомпании S7 в городе Омск. Выяснилось, что плохо на борту стало именно Навальному. 44-летний блогер был госпитализирован в горбольницу в отделение реанимации, где был подключен к аппарату ИВЛ. Известно, что в настоящее время он находится в коме.

Как сообщила 5-tv.ru, пресс-секретарь министерства здравоохранения Омской области Татьяна Шакирова Навальный находится в тяжелом состоянии. Для определения диагноза приглашены специалисты всех направлений.

Пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш утверждает, что его отравили. Официального заключения специалистов пока нет.

В авиакомпании S7 заявили, что на борту Алексей не употреблял ни еды, ни напитков. А вот в аэропорту Томска перед вылетом он пил чай.