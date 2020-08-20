По факту госпитализации Навального организована проверка

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Светлана Шевченко
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Российскому блогеру стало плохо в самолете по возвращению в Москву. После экстренной посадки в Омске он был госпитализирован в отделение реанимации.

Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова, 5-tv.ru

По факту госпитализации блогера Алексея Навального линейное управление внутренних дел на транспорте по Сибирскому федеральному округу начало проверку.

Утром поступила информация об экстренной посадке самолета авиакомпании S7 в городе Омск. Выяснилось, что плохо на борту стало именно Навальному. 44-летний блогер был госпитализирован в горбольницу в отделение  реанимации, где был подключен к аппарату ИВЛ. Известно, что в настоящее время он находится в коме.

Как сообщила 5-tv.ru, пресс-секретарь министерства здравоохранения Омской области Татьяна Шакирова Навальный находится в тяжелом состоянии. Для определения диагноза приглашены специалисты всех направлений.

Пресс-секретарь блогера Кира  Ярмыш утверждает, что его отравили. Официального заключения  специалистов пока нет.

В авиакомпании S7 заявили, что на борту Алексей не употреблял ни еды, ни напитков. А вот в аэропорту Томска перед вылетом он пил чай.

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